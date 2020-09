Die Mutares SE & Co. KGaA bringt eine weitere Akquisition unter Dach und Fach: So hat der Turnaround-Investor die Übernahme der SABO Maschinenfabrik von John Deere, welche im Juni 2020 unterzeichnet wurde, inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Danach soll die SABO Maschinenfabrik GmbH, eine der führenden Marken für hochwertige handgeführte Rasenmäher und tragbare Elektrowerkzeuge in Europa, als neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...