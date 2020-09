Köln (ots) -Schon vor der Free-TV-Premiere der neuen Staffel von BABYLON BERLINin der ARD Mediathek und im Ersten gibt es die packende Geschichterund um Kommissar Gereon Rath vorab als ganz besonderesAudio-Erlebnis. Ab dem 4. September in der ARD Audiothek.Berlin Anfang der 1930er Jahre: Nicht nur Politik, Wirtschaft undGesellschaft stehen vor einem Umbruch, auch in der Filmindustriesteht durch die Einführung des Tonfilms eine Zeitenwende an. Am 4.September werden die sechs Folgen der neuen Hörspielserie "Der stummeTod" von WDR, Radio Bremen und rbb exklusiv in der ARD Audiothekveröffentlicht. Ab Oktober werden sie in allen Kulturwellen der ARDund des Deutschlandradios zu hören sein."Die Hörspielfassung zu Babylon Berlin, die das Berliner Ambiente der20er Jahre fühlbar gemacht hat, kam beim Publikum sehr gut an", sagtValerie Weber, Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur. "Deshalbwar es uns wichtig, den eigenwilligen Kommissar Gereon Rath nachseinem Weg von Köln nach Berlin weiter zu verfolgen und unserenHörerinnen und Hörern ab September nochmal neue Folgen dieseshistorischen Berlin-Krimis zu bieten."Seine Kölner Vergangenheit holt Gereon Rath einAuch in der zweiten Hörspielserie tauchen die Hörerinnen und Hörerwieder tief in das Berlin zu Zeiten der Weimarer Republik ein -diesmal in den trüben Winter Anfang 1930. Die Republik beginnt diewirtschaftlichen und politischen Folgen des Börsencrashs ein halbesJahr zuvor zu spüren. Kommissar Gereon Rath übernimmt eine Ermittlungim Umfeld zweier rivalisierender Filmproduktionen. Zwischen Glamour,Drogen und Tristesse lernt er nicht nur eine Branche im Umbruch vomStumm- zum Tonfilm kennen. Er stößt auch auf alte Bekannte undVerlockungen aus seinem ersten Fall "Der nasse Fisch". Und seineKölner Vergangenheit kommt ihm in Gestalt von Konrad Adenauer näher,als ihm lieb ist.Hörspiel ganz nah an der RomanvorlageZu den prominenten Stimmen gehören nach wie vor Sebastian Blomberg,Uwe Ochsenknecht, Reiner Schöne, Fabian Busch und Denis Moschitto.Neu dabei sind u. a. Rudolf Kowalski, Jakob Diehl, Peter Nottmeier,Lou Strenger und Malte Arkona. Alice Dwyer als Charlotte Ritter undOle Lagerpusch als Gereon Rath übernehmen erneut die beidenHauptrollen. Für die zweite Hörspielserie hat wieder Thomas Böhm denStoff gemeinsam mit Regisseur Benjamin Quabeck bearbeitet und sichdabei eng an Volker Kutschers Romanvorlage orientiert. Der extrakomponierte Soundtrack stammt erneut von Verena Guido, die mit demWDR Funkhausorchesterunter anderem einen "akustischen Stummfilm" entstehen lässt. "Derstumme Tod" ist eine Gemeinschaftsproduktion unter der Federführungdes WDR mit Radio Bremen und dem rbb für die ARD-Hörspielprogrammeund Deutschlandradio.Hörspiel und Fernsehserie online first"Der stumme Tod" ist die zweite ARD Hörspielserie nach derBuchvorlage von Volker Kutscher. Alle neuen Folgen sind ab dem 4.September kostenlos in der ARD Audiothek abrufbar (Smartphone-Appkostenlos im iOS App Store oder im Google Play Store). Ab dem 5.Oktober werden die neuen Episoden auch in allen ARD Kulturradios zuhören sein:WDR 3 | 5.-9. Oktober, jeweils 19.04 UhrWDR 5 | 11. Oktober, 15.05-18.00 UhrBremen Zwei | 5./12./26. Oktober, jeweils 21.05 UhrrbbKultur | 9./16./23. Oktober, jeweils 22.04 UhrSWR 2 | 5.-8. Oktober jeweils 19.30 Uhr, 9. Oktober 19.05 UhrSR 2 | 11./18. Oktober, jeweils 17.04 Uhrmdr Kultur | 23./30. November, jeweils 22.00 UhrBayern2 | 7.-8. Oktober jeweils 20.05 Uhr, 10. Oktober 15.05 Uhrhr2-kultur | 21./28. Oktober, jeweils 21.00 UhrNDR Kultur | 7./14./21. Oktober jeweils 20.05 UhrDeutschlandfunk Nova | 5.-8. Oktober, jeweils 23.30 Uhr, 9.Oktober23.00 UhrDie erste Hörspielserie "Der nasse Fisch" steht in der ARD Audiothekzur Verfügung und ist die perfekte Einstimmung für "Der stumme Tod".Auch die Vorgeschichte "Moabit" ist dort online abrufbar.Die Fernsehserie mit 12 neuen Folgen läuft ab 11. Oktober 2020, 20:15Uhr im Ersten, ab 9. Oktober 2020, 20:15 Uhr online first in der ARDMediathek.Weitere Informationen finden Sie hier:http://ots.de/lFXePUhttp://ots.de/NbHYibInformationen zur TV-Serie finden Sie unter:https://babylon-berlin.com/de/uebersicht-babylon/Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de Pressekontakt:Stephanie NoackWDR KommunikationTelefon 0221 220 7122stephanie.noack-brinkmann@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4694140