Baden-Baden (ots) - Welchen Herausforderungen stellen sich Mainzer Polizist*innen Nacht für Nacht? Das neue SWR Doku-Format "Nachtstreife" gewährt einen authentischen Einblick in die Polizeiarbeit und begleitet ausgewählte Einsatzkräfte mehrere Nächte. Egal ob Kriminaldauerdienst, Schutz- oder Autobahnpolizei - die Aufgaben sind vielfältig und anspruchsvoll: Vom verstörenden Einbruch in einer Wohnsiedlung über eine hektische Fahndung nach einem flüchtigen Räuber bis hin zu skurrilen Verkehrsdelikten oder sogar ungeklärten Todesfällen. Die erste Folge ist am Mittwoch, 14. Oktober, um 20:15 Uhr im Rahmen des SWR Fernsehen zu sehen, weitere Folgen ab 15. Oktober jeweils donnerstags, 21 Uhr im SWR Doku Donnerstags. Nach Ausstrahlung stehen die Folgen ein Jahr in der ARD Mediathek und sind über den SWR Doku Channel auf Youtube abrufbar.Mainzer "Altstadtwache": Nachtclubs und KonflikteIn der ersten Folge begleitet das Fernsehteam Polizeikommissarin Michelle Jung (25) und Polizeihauptkommissar Jan Enders (42). Die beiden gehören zum Team der Polizeiinspektion Mainz 1, der "Altstadtwache". Sie werden zu einem Nachtclub gerufen: Ein Gast wurde aus dem Club geworfen, will aber unbedingt wieder hinein. Kann die Polizei den stark alkoholisiert wirkenden Mann beruhigen?Kriminaldauerdienst klärt TodesfälleAuch der Mainzer Kriminaldauerdienst ist in dieser Nacht im Einsatz: Kriminalkommissar Nils Neuhaus, 25, und Kriminaloberkommissar Dominic Gillot, 43, werden zu einem ungeklärten Todesfall gerufen, der sich im häuslichen Umfeld ereignet hat: Ein Mann mittleren Alters ist verstorben. Lassen sich Anzeichen für Fremdeinwirkung finden? Bei einem weiteren Fall gilt es zu klären, ob ein Todesfall durch einen Schuss mit einer Armbrust ins Auge tatsächlich Selbstmord war. Der Tod ist ein großes Thema, für die Mitarbeiter*innen der "Kripo" gehört er fest zum Arbeitsalltag - doch ein solch tragischer Fall geht selbst erfahrenen Kriminalbeamten nah.Polizeiautobahnstation Heidesheim - verlegter Führerschein?Schlechte Sichtverhältnisse, hohe Geschwindigkeiten - die Nacht erschwert die Arbeit der Autobahnpolizei. Udo Hotz, 55, Polizeihauptkommissar und Polizeikommissar Omar Meftah, 30, stellen sich den besonderen Herausforderungen gern und lieben ihre Arbeit bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim. So entwickelt sich aus einer vermeintlich einfachen Nebelschlussleuchten-Kontrolle mit erhöhter Geschwindigkeit mehr, nachdem der Fahrer des kontrollierten Wagens behauptet, seinen Führerschein verlegt zu haben.Sendung"Nachtstreife", 14.10.2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen - ab 15.10. jeweils donnerstags, 21 Uhr