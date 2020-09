Der Finanzausschuss des Bundestags setzt am heutigen Dienstag die zweitägige Sondersitzung zur Aufarbeitung des Wirecard-Skandals fort. Dabei geht es vor allem um die politische Dimension des Bilanzskandals und die Frage, wer wann über Unregelmäßigkeiten Bescheid wusste. Bereits am Montag kamen dabei neue Details ans Licht, die einen Untersuchungsausschuss in der Angelegenheit immer wahrscheinlicher werden lassen. So seien Verdachtsmeldungen der Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls zu Wirecard nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...