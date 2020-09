Wien (www.anleihencheck.de) - Nationale Inflationszahlen aus den größten Eurozone-Ländern haben gestern die weiter schwache Preisentwicklung des Vormonats fortgeführt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So seien die Preise im Vergleich zum Vorjahr im August in Deutschland (-0,1%), Spanien (-0,5%) und Italien (-0,5%) weiterhin gedämpft. Die heutige Veröffentlichung der Eurozone-Inflation würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit -0,1% ebenfalls weiterhin gedämpft erwarten. ...

