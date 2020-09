Märkte um 12: Ist das der Start der nächsten DAX-Rallye? - Rocket Internet will von der Börse verschwinden

Die US-Aktienmärkte haben die Rekordjagd weiter fortgesetzt. Am Montag kletterten der S&P 500 und der Nasdaq 100 auf neue Rekordstände. Dem DAX bescheren die starken Vorgaben aus Übersee Kursauftrieb. Am Dienstagmittag steht hier zeitweise ein Plus von 0,8 Prozent zu Buche. Die Chancen stehen damit gut, dass auch der DAX in Kürze neue Allzeithochs markiert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,8% 13.047 MDAX +0,6% 27.607 TecDAX +1,0% 3.141 SDAX +0,0% 12.590 Euro Stoxx 50 +0,1% 3.276

Am Dienstagmittag haben 22 DAX-Titel gewonnen und acht verloren. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von Delivery Hero (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43). Für den Kurs geht es zeitweise um über zwei Prozent nach oben.

