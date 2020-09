DJ MARKT USA/Technologiewerte dürften Rekordserie fortsetzen

Die US-Aktienmärkte dürften mit Kursgewinnen in den September starten, wobei die Technologiewerte erneut die Nase vorn haben. Nachdem die Nasdaq-Indizes am Montag neue Allzeithochs erreichten, liegt der Nasdaq-Future am Dienstag vorbörslich gut 1 Prozent im Plus. Das Interesse an den Standardwerten, die zu Wochenbeginn einen Rücksetzer erlebten, ist derweil verhaltener. Der S&P-Future zeigt sich 0,3 Prozent höher.

Neben der in der vorigen Woche bestätigten Niedrigzinspolitik der US-Notenbank tragen ermutigende Nachrichten zum Thema Corona zur positiven Stimmung bei. Die Zahl der Neuinfektionen in den USA ist nunmehr so niedrig wie zuletzt vor zwei Monaten.

Unterstützung kommt auch aus Übersee. In China hat der Caixin-Einkaufsmanagerindex positiv überrascht, und auch europäische Konjunkturdaten zeugten von einer Erholung der Wirtschaft, auch wenn sie nicht in allen Fällen den Erwartungen entsprachen. Nun muss sich zeigen, ob sich auch die Aussichten der US-Wirtschaft aufhellen. Einblicke geben nach der Startglocke an der Wall Street die August-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowohl von Markit als auch von ISM und Juli-Daten zu den Bauausgaben.

Unter den Einzelwerten springen Zoom Video Communications vorbörslich um fast 26 Prozent nach oben. Der Videokonferenzanbieter hat seinen Jahresausblick während der Pandemie zum zweiten Mal angehoben damit seine Position als eines der größten Unternehmen, das von der Umstellung auf Heimarbeit und Fernbeschulung profitiert, gefestigt.

