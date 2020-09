NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Inditex von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 26 Euro gesenkt. Der Bekleidungskonzern erhole sich von der Corona-Krise langsamer als gedacht, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2020/21 bis 2022/23./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2020 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

