NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die bereits wegen höherer iPhone-Absatzprognosen gestiegenen Konsensschätzungen hätten noch mehr Luft nach oben, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher dürfte das Interesse der Anleger an der Aktie ungeachtet der hohen Bewertung anhalten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2020 / 00:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2020 / 00:55 / BST

