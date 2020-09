NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novartis von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 93 auf 101 Franken angehoben. Die Aktie des Pharmaherstellers habe im Vergleich zu den Branchenkollegen 20 Prozent eingebüßt, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund dafür seien Sorgen um Umsetzungsrisiken in der Unternehmensstrategie und dass künftiges Wachstum ohne Übernahmen zum Erliegen kommen könnte. Seines Erachtens aber dürfte 2021 ein Belohnungsjahr werden und noch in den Pipelines versteckte Werte - etwa Sandoz - seien in der Bewertung der Aktie bislang nicht enthalten./ck/ajx



ISIN: CH0012005267

