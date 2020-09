NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Continental nach einer Verschärfung des Sparkurses des Autozulieferers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Analystin Gungun Verma verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass das höhere Einsparziel langfristig gesehen durchaus positiv sei. Auf kurze Sicht bleibe die Situation für Continental aber herausfordernd./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2020 / 14:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

CONTINENTAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de