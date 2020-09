(shareribs.com) London 01.09.2020 - Der Goldpreis zeigt sich auch am Dienstag weiter stabil, kann aber die heutigen Hochs nicht verteidigen. Die festeren Aktienmärkte begrenzen gegenwärtig das Kurspotential. Der US-Dollar bleibt schwach, stabilisiert sich aber leicht. An den Aktienmärkten geht es am Dienstag aufwärts, was die Erholung des Goldpreises begrenzt. Die jüngsten Konjunkturdaten, die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...