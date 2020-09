NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Analyst Mark Delaney zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie etwas überrascht vom Zeitpunkt einer solchen Maßnahme. Angesichts der zurückliegenden Kapitalerhöhungen des Autobauers und der Investitionspläne seien diese in der Sache hingegen nicht überraschend./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2020 / 10:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

