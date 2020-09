Wie das Nachrichtenportal "Mining Weekly' berichtet, will Chile die Automatisierung seiner Kupferproduktion weiter forcieren.Danach plant der weltgrößte Kupferproduzent, die staatliche Codelco, die Automatisierung ihrer operativen Kupferförderung auszuweiten, um die aktuellen Fördermengen auch in Zukunft aufrecht erhalten zu können.Wie auch in anderen Ländern machen Chile abnehmende Erzgehalte der Erreichung der Abbau-Ziele zu schaffen. Hinzu kommen die aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.Der Prozess der Digitalisierung der Kupferproduktion hat allerdings die Beziehungen des Konzerns mit den Bergarbeitergewerkschaften verschlechtert, denn die Nutzung des technologischen Potenzials im Bergbau geht mit einem abnehmenden Bedarf für manuelle Arbeit einher.

