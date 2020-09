(shareribs.com) Frankfurt / New York 01.09.2020 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fester. Der TecDAX schloss mit einem leichten Plus. An der NASDAQ können Netflix und Nvidia deutlich zulegen. Der DAX verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 12.974 Punkte, wobei es für Delivery Hero, Heidelberg Cement und Infineon nach oben ging. Continental, RWE und BASF korrigierten. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...