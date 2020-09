Tiered Backup Storage Lösung berücksichtigt für vier Industry Awards

ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered Backup Storage Lösung, gab heute bekannt, dass sie in vier Kategorien für die 2020 Network Computing Awards nominiert wurde. ExaGrid wurde Finalist für das Data Centre Product of the Year, den Return on Investment Award, das Hardware Product of the Year und die Company of the Year. Die Abstimmung zur Wahl des Gewinners jeder Kategorie hat bereits begonnen und wird am 22. September abgeschlossen sein. Die Gewinner der diesjährigen Awards werden am 2. Oktober 2020 verkündet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200901006018/de/

Die Appliance des Modells EX63000E von ExaGrid wurde in drei Kategorien nominiert. Bis zu 32 EX63000E können in einem einzigen System vorhanden sein. Diese Lösung bietet bis zu 2 PB komplettes Backup mit einer Aufnahmekapazität von 432 TB/Stunde, womit sie größer und zusätzlich dreimal schneller ist als jede andere Backup-Storage auf dem Markt.

Die Tiered Backup Storage Lösung wurde entwickelt, um eine unterschiedliche Gruppe von Backup-Anwendungen zu unterstützen, und um ihren Anwendern die Fähigkeit zu bieten, mehrere Anwendungen und Verfahren zu nutzen, die auf dasselbe Sicherungsziel, das ExaGrid System, hinweisen können. Im Lauf der letzten Jahre hat Exagrid Software-Upgrades veröffentlicht, welche die Integration mit Backup-Anwendungen fördern. So verbesserte ExaGrid beispielsweise die Datenvervielfältigung für seine Veeam Software, ermöglichte den Veritas NetBackup Accelerator und die Fähigkeit zur weiteren Deduplizierung deduplizierter Daten von Commvault und implementierte den Support der Lösung von Windows Active Directory.

"Wir sind hocherfreut über unsere Nominierung in derartig vielen Kategorien! Wir werden weiterhin Neuerungen und Upgrades für unsere Tiered Backup Storage Lösung einführen. Das Update für unsere Version 5.2.2 verbesserte viele unserer Produktmerkmale und unsere künftige Version 6.0 Update wird sogar noch mehr davon hinzufügen, darunter den Retention Time-Lock für die Ransomware-Wiederherstellung", so Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid. "Wir möchten sicherstellen, dass unser Produkt die Langlebigkeit für unsere Kunden gewährleistet und wir hoffen darauf, nun die Disruption der Praxis der Produktobsoleszenz und kostspieliger Upgrades zu bieten, die in unserer Branche üblich geworden sind. ExaGrid bietet einen signifikanten Lifetime Value und auch Investitionsschutz wie keine andere Architektur."

ExaGrid Tiered Backup Storage schreibt direkt auf eine Disk und ermöglicht somit die schnellsten Backups. Die Lösung ermöglicht die direkte Wiederherstellung von einer Disk für die schnellste Wiederherstellung und VM Boots. ExaGrid stuft anschließend die langfristigen Retentionsdaten für einen dedulizierten Datenspeicher ab, um den Betrag der Aufbewahrungsspeicherung und der daraus resultierenden Kosten zu reduzieren. Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, wobei Appliances einfach hinzugefügt werden können, um die zunehmenden Datenmengen zu bewältigen. Jede Appliance umfasst einen Prozessor, Speicher- und Netzwerk-Ports, und alle erforderlichen Ressourcen um für die zunehmenden Daten ein Backupfenster mit fester Länge aufrechtzuerhalten. Dieser Scale-Out-Storage-Ansatz vermeidet kostspielige Upgrades und ermöglicht einen Mix von Appliances unterschiedlicher Größen und Modelle desselben Scale-Out-Systems, um Produkt-Obsoleszenzen zu vermeiden, wobei Vorlauf-IT-Investitionen auch noch im Laufe der Zeit geschützt werden.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet einen mehrstufigen Backup-Speicher mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Seine Scale-Out-Architektur umfasst alle Geräte in einem Scale-Out-System und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge bereit, wodurch teure Hardware-Upgrades und Produktobsoleszenzen entfallen. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bleiben Sie mit uns über LinkedIn verbunden. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden in den Customer Success Stories über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben und warum sie nun erheblich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200901006018/de/

Contacts:

Für Medienvertreter:

Kristina O'Connell

ExaGrid

koconnell@exagrid.com