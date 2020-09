Freiburg (ots) - Die sich abzeichnende Erholung der deutschen Wirtschaft ist alles andere als solide. Sie ist zerbrechlich. Ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens wegen steigender Infektionszahlen würde den Aufwärtstrend abwürgen. Zudem muss die Tatsache, dass die wirtschaftliche Erholung in anderen europäischen Ländern schleppender verläuft, der Exportnation Deutschland Sorge bereiten. Hoffnung gibt die Entwicklung in China. Dennoch werden bestimmte Branchen Jahre brauchen, um wieder Vorkrisenniveau zu erreichen. Die Autobauer - und mit ihnen die vielen Zulieferer in der Region - sind nur ein Beispiel. Zum entspannten Zurücklehnen ist es eindeutig zu früh. http://www.mehr.bz/khs246p



