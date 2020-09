DJ MÄRKTE USA/Rekordjagd ohne Ende - Zoom mit 41%-Kursexplosion

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Aktienmärkte scheinen derzeit fast nur eine Richtung zu kennen: Auch am Dienstag stiegen Nasdaq-Composite und S&P-500-Index wieder auf neue Allzeithochs. Der Dow-Jones-Index legte diesmal zwar ebenfalls zu, ihm fehlen aber noch rund 900 Punkte zu einem neuen Höchststand. Wie zuletzt marschierten Technologieaktien als Gewinner der Corona-Pandemie vorneweg.

Zum Handelsende lag der Dow 0,8 Prozent höher bei 28.646 Punkten und damit fast auf Tageshoch. Der S&P-500 stieg ebenfalls um 0,8 Prozent. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes verbesserten sich um bis zu 1,5 Prozent.

An der Nyse gab es 1.794 (Montag 1.050) Kursgewinner und 1.221 (1.967) -verlierer. Unverändert schlossen 69 (79) Titel.

Neben der in der vorigen Woche untermauerten Niedrigzinspolitik der US-Notenbank befeuerten ermutigende Konjunktursignale die Kauflaune. Hinzu kam, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA derzeit so niedrig ist wie zuletzt vor zwei Monaten.

Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August war zwar in zweiter Lesung etwas unter der Erwartung geblieben, lag aber gegenüber Juli immer noch deutlich im Plus und auch klar im Expansion anzeigenden Bereich über 50. Besser als erwartet - mit einem Wert von 56,0 gegenüber prognostizierten 55,0 - fiel derweil der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes im Juli aus. Unterstützung kam auch aus Übersee in Gestalt positiver chinesischer Konjunkturdaten und auf Erholung hinweisender Einkaufsmanagerindizes in Europa.

Warnungen vor zu hoch gelaufenen Bewertungen, einer abnehmenden Breite des Aufschwungs und dem bekanntermaßen schwierigen Börsenmonat September gab es zwar, sie wurden aber erneut in den Hintergrund gedrängt.

Krisengewinner Zoom erhöht Ausblick - Walmart sagt Amazon Kampf an

Zoom Video Communications machten einen Satz um knapp 41 Prozent. Der Videokonferenzanbieter hat seinen Jahresausblick seit Ausbruch der Corona-Pandemie zum zweiten Mal angehoben. Zoom profitiert massiv von den coronabedingten Trends zu Homeoffice und Fernbeschulung.

Tesla, die am Montag mit der Umsetzung des 1:5-Aktiensplits um fast 13 Prozent auf ein Allzeithoch geschossen waren, kamen um 4,7 Prozent zurück. Der Elektroautobauer will den Hype um seine Aktien nutzen und hat angekündigt, sich Kapital zu beschaffen, indem er von Zeit zu Zeit eigene Aktien auf den Markt wirft. Das Volumen soll sich dabei auf bis zu 5 Milliarden Dollar belaufen.

Die Apple-Aktie, die am Montag ebenfalls gesplittet wurde und deutlich zulegte, stieg weiter, diesmal um 4,0 Prozent.

Walmart gewannen 6,3 Prozent. Der Supermarktriese will mit einem neuen Kundenbindungsprogramm dem Online-Giganten Amazon die Stirn bieten. Gegen einen Beitrag von 98 Dollar pro Jahr oder 12,95 Dollar pro Monat bekommen Kunden Online-Bestellungen kostenlos geliefert. Außerdem gibt es Rabatte für Benzin und weitere Kundenvorteile. Amazon gingen 1,4 Prozent fester aus dem Handel.

Die Nachricht über die Übernahme von Onestim, dem Fracking-Geschäft von Schlumberger in Nordamerika, bescherte der Aktie von Liberty Oilfield Services ein Plus von rund 35 Prozent. Schlumberger soll nach dem Deal noch 37 Prozent an dem Unternehmen halten, das nach Umsatz das zweitgrößte seiner Art in Nordamerika sein wird - hinter Halliburton. Schlumberger gaben um 2,0 Prozent nach, während Halliburton wenig verändert schlossen.

Gamestop verbesserten sich um über 14 Prozent. Einen Tag, nachdem der Einstieg von RC Ventures bei dem Computerspiele-Händler bekannt wurde, der der Aktie am Montag ein Plus von über 23 Prozent beschert hatte, stockte der Investor seinen Anteil noch etwas weiter auf insgesamt 9,6 Prozent auf.

Dollar im Verlauf deutlich erholt

Am Devisenmarkt konnte sich der Dollar nach dem positiven ISM-Index von den Tagestiefs kräftig erholen. Der Dollar-Index lag zuletzt 0,2 Prozent höher. Der Euro überwand zeitweise erstmals seit April 2018 die Marke von 1,20 Dollar, knickte dann aber ein auf zuletzt nur noch gut 1,19 Dollar. Übergeordnet litt der Dollar zuletzt in ganzer Breite stärker unter der expansiven Geldpolitik der US-Notenbank.

Die Erholung des Dollar bremste die Erholung der Ölpreise, die nach den günstigen Konjunktursignalen dennoch zum US-Settlement die ersten Gewinne seit vier Tagen verzeichneten. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI kostete zuletzt 0,7 Prozent mehr, 42,89 Dollar. Im Tageshoch hatte es bei 43,43 gelegen.

Beim Gold tat sich wenig, am Anleihenmarkt legten die Kurse etwas deutlicher zu. Im Gegenzug sank die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 0,68 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.645,66 0,76 215,61 0,38 S&P-500 3.526,65 0,75 26,34 9,16 Nasdaq-Comp. 11.939,67 1,39 164,21 33,07 Nasdaq-100 12.292,86 1,50 182,17 40,76 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,12 0,4 0,12 -108,1 5 Jahre 0,25 -1,1 0,27 -167,0 7 Jahre 0,47 -3,2 0,50 -178,2 10 Jahre 0,68 -2,9 0,70 -176,8 30 Jahre 1,43 -4,9 1,48 -164,1 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:17 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1910 -0,25% 1,1990 1,1957 +6,2% EUR/JPY 126,20 -0,18% 126,65 126,64 +3,5% EUR/CHF 1,0829 +0,37% 1,0794 1,0773 -0,3% EUR/GBP 0,8902 -0,33% 0,8936 0,8938 +5,2% USD/JPY 105,97 +0,07% 105,67 105,91 -2,6% GBP/USD 1,3379 +0,09% 1,3409 1,3378 +1,0% USD/CNH (Offshore) 6,8367 -0,19% 6,8238 6,8505 -1,9% Bitcoin BTC/USD 11.968,51 +2,91% 11.797,26 11.737,76 +66,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,90 42,61 +0,7% 0,29 -25,1% Brent/ICE 45,73 45,28 +1,0% 0,45 -25,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.969,70 1.970,15 -0,0% -0,45 +29,8% Silber (Spot) 28,06 28,28 -0,7% -0,21 +57,2% Platin (Spot) 945,05 934,13 +1,2% +10,93 -2,1% Kupfer-Future 3,00 3,04 -1,3% -0,04 +6,4% ===

