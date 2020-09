Globales Portfolio von 12,32 GWac übersteigt die 2019 von der gesamten US-Solarbranche installierte Gesamtkapazität

ZUSAMMENFASSUNG DES HERAUSGEBERS Mercom Capital listet die Adani Group als weltweit führenden Eigentümer von Anlagen zur Erzeugung von Solarenergie.

Das Portfolio von Adani umfasst 12,32 GWac, was die installierte Gesamtkapazität der USA im Jahr 2019 übersteigt.

Die Kapazität von Adani zur Erzeugung erneuerbarer Energie wird 1,4 Milliarden Tonnen Kohlendioxid verdrängen.

Adani Green Energy hat bereits 2015 sein erstes Solarprojekt gegründet und verfügt über ein kombiniertes Wind- und Solarportfolio von 14,62 GWac.

Mercom Capital verleiht AGEL außerdem die Spitzenposition, weil es von der Solar Corporation of India (SECI) mit 8 GW den weltweit größten Auftrag zur Abnahme von Solarenergie erhalten hat.

AGEL baut außerdem den größten Solar-Wind-Hybridpark der Welt mit 1,69 GWac.

DALLAS, Sept. 01, 2020 der weltweiten Unternehmen im Bereich der Solarenergie von Mercom Capital listet die Adani Group als die Nummer 1 der weltweit führenden Eigentümer von Anlagen zur Erzeugung von Solarenergie in Bezug auf den Betrieb von Solarprojekten und den Abschluss von Abnahmeverträgen für Solarenergie. Das Portfolio an erneuerbaren Energien von Adani übersteigt die Gesamtkapazität, die 2019 von der gesamten US-amerikanischen Solarbranche installiert wurde, und wird über die Lebensdauer seiner Anlagen über 1,4 Milliarden Tonnen Kohlendioxid verdrängen. Der Konzern ist eines der am besten integrierten Solarunternehmen der Welt. Er stellt Solarzellen und -module her, übernimmt die Projektentwicklung, den Bau, die Finanzstrukturierung sowie den Besitz und Betrieb seiner Anlagen über seine robuste interne Asset-Management-Plattform. Laut Ranking ist Adani rund 70 Prozent größer als das nächstgrößte weltweite Unternehmen im Bereich der Erzeugung von Solarenergie.

Adani Green Energy Limited (AGEL) hat 2015 sein erstes Solarprojekt gegründet und noch 2017 hatte das Unternehmen nur zwei Solarprojekte abgeschlossen. Das Unternehmen ging im Jahr 2018 an die Börse (NSE: ADANIGREEN) und hat seine Präsenz schnell ausgeweitet, so dass es in nur fünf Jahren den aktuellen Meilenstein erreichen konnte, der größte Solaranbieter der Welt zu sein. Darüber hinaus hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, bis 2025 die Produktion von 25 GWac an erneuerbaren Energien zu erreichen.

Gautam Adani, Chairman der Adani Group, kommentierte das Ranking wie folgt: "Das Erreichen dieses Rankings ist ein direktes Ergebnis unseres Engagements für die Schaffung der Infrastruktur, die für eine saubere Zukunft erforderlich ist. Wir freuen uns, als größter Solaranbieter der Welt eingestuft zu werden, erkennen jedoch, dass wir noch viel mehr tun müssen, denn die Welt geht in eine zunehmend dekarbonisierte Energielandschaft über. Wir gehen davon aus, dass im Laufe des nächsten Jahrzehnts mehrere bestehende Geschäftsmodelle infolge der Störung betroffen sein werden, die durch die Überschneidung der sinkenden Kosten für erneuerbare Energien und der Fähigkeit der Technologie zur Neuskalierung von Branchen verursacht wird.

Wir gehen davon aus, dass unsere Plattform für erneuerbare Energien neue Möglichkeiten für unser Kerngeschäft schaffen wird und wir in der Lage sein werden, einige der schwer zu lösenden Probleme der Menschheit anzugehen, darunter erschwingliche dezentrale Energie, Verfügbarkeit von verteiltem sauberem Wasser, grüner Wasserstoff als alternativer Kraftstoff. und Mikro-Landwirtschaft, um nur einige zu nennen. Der Aufbau von Partnerschaften mit großen Industrieunternehmen, Rechenzentrumsanbietern und globalen integrierten Energieunternehmen, die versuchen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, wird unser Wachstum ebenfalls weiter beschleunigen. AGEL wurde erst vor fünf Jahren ins Leben gerufen, unsere Geschichte fängt erst an."

AGEL erreichte auch einen Spitzenplatz im globalen Ranking mit der größten Abnahmemenge von Solarenergie aller Zeiten - 8 GWac - durch die Solar Energy Corporation of India (SECI). Darüber hinaus baut AGEL mit 1,69 GWac den größten Solar-Wind-Hybridpark der Welt und ist damit der definitive Marktführer in Bezug auf die Bereitstellung von Projekten für erneuerbare Energien im Mega-Maßstab. Während Indien anstrebt, mehr globale Geschäftspartner zu Investitionen im Inland einzuladen, soll sein wachsender Fußabdruck im Bereich der erneuerbaren Energien Unternehmen dabei helfen, gleichzeitig zwei wesentliche Ziele zu erreichen: die Erschließung eines der am schnellsten wachsenden Verbrauchermärkte und die Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Die Adani Group hat sich an dieser Schnittstelle positioniert, um ihren Partnern zu helfen, beide Ziele zu erreichen.

