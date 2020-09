Gold glänzt in der Corona-Krise so sehr wie nie zuvor. Doch trotz neuer Rekorde besitzt der Goldpreis noch mehr Aufwärtspotenzial, glaubt ein Experte der Investmentgesellschaft PIMCO.? Goldpreis Anfang August mit neuem Allzeithoch? Gold laut PIMCO trotz Rekord aktuell billig? PIMCO: Anhaltendes Zinstief schafft Spielraum für weitere KursgewinneAuf gut 30 Prozent beläuft sich aktuell das Plus beim Goldpreis seit Anfang 2020 - in der Spitze ging es Anfang August sogar um 36 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...