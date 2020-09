Die Bullen versuchen es noch einmal. Die Futures sind heute früh erneut alle im Plus. Der DAX-Future hat sich im asiatischen Handel über die Marke von 13.000 Punkten gehangelt und notiert mehr als 0,4 % im Plus. Auch die US-Futures liegen alle höher vor der Börseneröffnung in Europa. Heraus sticht der Nasdaq-Future, der zeitweise mehr als 0,6 % zulegen kann. Das ist eine deutliche Verbesserung der Stimmung im Vergleich zum gestrigen Börsenschluss in Europa.Nach einem positiven Start konnte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag mit Mühe im Plus halten. Zum Beginn des Handels in New York mehrten sich die Verkäufe, die bis Börsenschluss in Europa knapp wieder aufgeholt wurden. Am Ende schlossen alle deutschen Benchmarks leicht im Plus. Der DAX schloss +0,22 % höher bei 12974,25 Punkten und verpasste es damit wieder über der Marke von 13.000 Punkten zu schließen. Der MDAX stieg um +0,25 % auf 27.521,70 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...