TRADE REPUBLIC: DEUTSCHLANDS ERSTER ANBIETER VON KOSTENFREIEN AKTIEN-SPARPLÄNEN - 1.000 Aktien dauerhaft kostenfrei besparbar, bereits ab 10 Euro Mindestanlage - Trade Republic mit Bestnoten bei Kundenzufriedenheit unter den deutschen Banken - Kunden profitieren ab sofort von Weiterempfehlungen - Mit neuen Analysetools den Aktienmarkt einfach im Blick BERLIN, 02. SEPTEMBER 2020

Trade Republic bietet ein neues attraktives Anlagemodell für den langfristigen Vermögensaufbau: Ab sofort können 1.000 Einzelaktien mit Sparplänen und einem beliebigen Betrag dauerhaft komplett kostenfrei bespart werden. Damit ist Trade Republic deutschlandweit die erste Bank, die dauerhaft kostenlose Aktien-Sparpläne auf den Markt bringt. Darüber hinaus finden Anleger in der App jetzt zusätzliche Informationen und Analyse-Features zu zahlreichen Wertpapieren. Zusätzlich werden im Rahmen eines "Refer-a-Friend-Programmes" nun auch Weiterempfehlungen belohnt. Dabei ist

Trade Republic schon jetzt in Sachen Kundenzufriedenheit in der Spitzengruppe in Deutschland unter den deutschen Anbietern und auch das Handelsblatt hat sie kürzlich zu einer von "Deutschlands besten Banken 2020" gekürt. Mit der Aufnahme von Aktien-Sparplänen in ihr Handelsuniversum ist Trade Republic jetzt Deutschlands größter Anbieter in diesem Segment und hierzulande der erste Broker, der die nachgefragten Sparmodelle dauerhaft kostenlos anbietet. 1.000 deutsche und internationale Aktien können so regelmäßig und gebührenfrei bespart werden - schon ab einer Mindestanlage von 10 Euro. Bei Aktien, deren Werte den Sparbetrag übersteigen, erwerben die Kunden Bruchteile. So stellt auch die Investition in teurere Wertpapiere kein Problem mehr dar. Damit gibt es ab sofort zusätzlich zu den bestehenden 300 ETF-Sparplänen bei Trade Republic eine weitere Alternative für die langfristig orientierte Geldanlage. "Mit unserem erweiterten Angebot leisten wir erneut einen entscheidenden Beitrag dazu, den deutschen Kapitalmarkt zu demokratisieren", erläutert Christian Hecker, einer der Gründer von Trade Republic. "Denn mithilfe von Aktien-Sparplänen können Anleger schon mit kleinen Beträgen von der Entwicklung börsennotierter Unternehmen profitieren. Das kostenfreie Sparen am Kapitalmarkt ist für uns seit der Gründung von Trade Republic das wichtigste Thema. Heute kommen wir dem Ziel einen großen Schritt näher." Aktien-Sparpläne können ebenso einfach und schnell angelegt werden, wie die Kunden es von den ETF-Sparplänen bereits kennen: In drei Schritten lässt sich der individuelle Sparplan erstellen - oder kurz gesagt "Tap, Tap, Save". Und das schon ab 10 Euro im 14-tägigen, monatlichen oder quartalsweisen Rhythmus. Die Mindesteinlage von 10 Euro gilt zudem ab sofort auch für ETF-Sparpläne, die bisher erst ab 25 Euro bespart werden konnten. Damit ist das Sparen auch von kleineren Beträgen jetzt in beiden Anlagemodellen ganz einfach und kostenfrei möglich. Kunden werden mit Empfehlungsprogramm belohnt Wie zufrieden die weit mehr als 150.000 Trade Republic Anleger mit ihrem Neo-Broker sind, beweist nicht nur die wachsende Community, sondern auch das Ranking in Bewertungsportalen: So erreicht Trade Republic im App Store und im Google Play Store jeweils 4,6 von 5 Sternen sowie bei Trustpilot 4,4 von 5 Sternen. Damit ist Trade Republic auch in Sachen Kundenzufriedenheit in der Spitzengruppe in Deutschland. Auch das Handelsblatt hat Trade Republic kürzlich zu einer von "Deutschlands Besten Banken 2020" gekürt. Kunden, die Trade Republic weiterempfehlen, können davon nun auch profitieren: Ab sofort gibt es ein attraktives "Refer-a-Friend-Programm". Bei einer erfolgreichen Einladung und erstem Handel erhalten der Bestandskunde sowie der Neukunde zusammen nun 30 Euro. Erhöhter Komfort durch erweiterte Informationen zu einer Vielzahl von Wertpapieren Ab sofort ergänzt Trade Republic auch die Informationen zu einer Vielzahl von Wertpapieren. Durch diese Erweiterung haben Anleger das Geschehen auf dem Wertpapiermarkt in der App nun noch besser im Blick. Zu den Informationen gehören unter anderem Analystenmeinungen, neue Kennzahlen, Gewinnaufrufe und bevorstehende Termine zu bestimmten Wertpapieren. Damit steigert sich der Komfort bei der Nutzung der App und die Kunden können bei ihren Börsengeschäften noch fundiertere Entscheidungen treffen. WEITERE INFORMATIONEN UND PRESSEMATERIAL FINDEN SIE HIER:

+49 30 5490 63121 ÜBER TRADE REPUBLIC Trade Republic ist eine europäische Plattform für die mobile Geldanlage. Mit ihrer intuitiven App können Menschen mit nur drei Taps provisionsfrei am Kapitalmarkt sparen, investieren oder handeln. Die Vision von Trade Republic ist es, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, seine Geldanlage selbst in die Hand zu nehmen. Trade Republic ist eine in Deutschland lizenzierte und von der Bundesbank und BaFin beaufsichtigte Bank. Die Zusammenarbeit mit namhaften Partnern wie HSBC, BlackRock oder der solarisBank unterstreicht die hohe Qualität und Sicherheit der Dienstleistung. Das Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet. Zu den Investoren von Trade Republic gehören die VCs Accel, Creandum, Founders Fund und Project A sowie die sino AG.

