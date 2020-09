Interlaken (awp) - Die Jungfraubahn-Gruppe soll 2022 mit Heinz Karrer einen neuen Präsidenten erhalten. Karrer war dieses Jahr in den Verwaltungsrat gewählt worden und soll im kommenden Jahr zunächst das Amt des Vizepräsidenten übernehhmen. Der aktuelle Präsident Thomas Bieger wird 2022 dann zurücktreten. Wie die Bahn am Mittwoch zusammen mit den Halbjahreszahlen mitteilte, will der Verwaltungsrat die während der Planung und Realisierung der V-Bahn ausgesetzte Amtszeitbeschränkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...