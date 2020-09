DJ Zurich gründet neue Einheit für Ausbau digitaler Dienste

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Zurich will mit einer neuen Konzerneinheit und mehreren neuen Managern den Umbau des globalen Geschäfts vorantreiben. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, wird eine neue Einheit namens Global Business Platforms ins Leben gerufen, mit deren Hilfe die digitalen Dienstleistungen ausgebaut werden.

Leiter der neuen Einheit wird ab dem 1. Januar 2021 Jack Howell, der derzeit das Asien-Pazifik-Geschäft von Zurich leitet. Als neuen Chief Information and Digital Officer mit Zuständigkeit für alle IT-Dienstleistungen des Konzerns holt Zurich Ericson Chan von dem chinesischen Versicherer Ping An, der am 1. Oktober in die Konzernleitung von Zurich aufgenommen wird.

Außerdem wird Kathleen Savio, aktuell Chefin des Nordamerika-Geschäfts, zum 1. Januar 2021 den neu geschaffenen Posten des Chief Transformation Officer übernehmen.

