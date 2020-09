Die Wasserstoffbranche und allen voran Nel ASA ist derzeit in aller Munde. So wurde jetzt in Schweden ein Werk zur Stahlproduktion eröffnet, das fossile Energieträger durch alternative Energien - insbesondere Wasserstoff ersetzen will. Und wer liefert den Elektrolyseur für die Wasserstoffproduktion: Natürlich Nel ASA!

Anleger-Tipp: Angesichts dieser tollen Nachricht und der herausragenden Perspektive für die Nel-ASA-Aktie haben wir das Unternehmen genau unter die Lupe genommen. Wie weit es nach oben gehen kann und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...