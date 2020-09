Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer zieht in einem Verfahren um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter vor das höchste Gericht des US-Bundesstaates Kalifornien. Damit gehen die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA - erwartungsgemäß - in die nächste Runde. Eine nachhaltige Lösung der Problematik lässt allerdings weiter auf sich warten.Hierbei geht es um den ersten Fall mit dem Kläger Dewayne Johnson. Erst im Juli hatte ein Berufungsgericht in San Francisco den Schaden- ...

