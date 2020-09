Daimler setzt heute zum lange ersehnten Befreiungsschlag an. Um 14.00 Uhr wird Vorstandschef Ola Källenius im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen die neue S-Klasse enthüllen. Zugleich nimmt die neue "Factory 56" den Betrieb auf: eine komplett neue, rundum vernetzte und digitalisierte und CO2-neutrale Fabrik.Neben der neuen S-Klasse soll in der neuen Fabrik ab 2021auch das Top-Modell der Elektrobaureihe EQ, der EQS, gebaut werden.Kein anderes Modell ist so wichtig für das Prestige der Marke wie die ...

