Die Aktie von Amazon hat am Dienstag erstmals die Marke von 3.500 Dollar hinter sich gelassen. In der Spitze kletterten die Papiere des Online-Giganten um 1,8 Prozent auf den Rekordwert von 3.513,87 Dollar. Am Ende stand ein Kurs von 3.499,12 Dollar zu Buche. Die Attacke von Walmart nahmen die Anleger gelassen hin.Amazon ist der Marke von zwei Billionen Dollar Börsenwert wieder ein Stück nähergekommen. Aktuell fehlen noch 250 Milliarden Dollar, bis die magische Hürde fällt. Die Aktie muss demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...