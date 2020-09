DJ High-Tech-Laser-Zahnarzt: Laser-Zahnmedizin mit 30-jähriger Erfahrung in der Zahnarztpraxis Dr. Steffen Balz in Backnang

Backnang (pts007/02.09.2020/08:45) - Schmerzarm, nahezu blutungsfrei und ohne zeitintensive Nachsorge: Das verspricht der Laser-Einsatz bei zahnärztlichen Heilbehandlungen. In Backnang stehen in der Zahnarztpraxis von Dr. Steffen Balz drei unterschiedliche Laser-Typen bereit. Bei rund 100 unterschiedlichen Erkrankungen von Zahnfleisch oder Zähnen greift Dr. Steffen Balz heute lieber zum modernen Laser statt zu althergebrachten Methoden. "Die Technik ist einfach extrem schonend für den Patienten und verspricht dauerhaften Erfolg der jeweiligen Behandlung", so Dr. Steffen Balz. https://www.zahnarzt-backnang-mitte.de/laser-zahnmedizin

Schonende Laser-Therapie: Nicht nur für Angstpatienten eine Empfehlung

Allein das Geräusch des Zahnarztbohrers hält nicht wenige Menschen vom regelmäßigen Besuch des Zahnarztes ab, so lange der Leidensdruck noch halbwegs erträglich bleibt. "Genau das bringt aber meist enorme Probleme für die Zähne. Kontrolle ist unerlässlich und daher sind medizinische Laser-Geräte für Angstpatienten sehr zu empfehlen. Denn sie arbeiten nahezu geräuschlos und auch noch berührungsfrei. Das von Zahnarztbohrern bekannte Vibrieren im Mund und Zahnbereich, bleibt dem Patienten ebenso erspart wie der Druck der Zahnarzt-Instrumente auf den Kiefer", so Dr. Balz.

Der Experte führt weiter aus: "Die Behandlung verläuft meist komplett blutungsfrei und kommt auch bei größerem Eingriff meist ohne das Anlegen von Nähten aus. Besonders wichtig: Nach der Behandlung mit dem Laserlicht verläuft die Heilungsphase rascher als bei einem Eingriff mit herkömmlichen Methoden und bleibt in der Regel komplikationslos."

Wie funktioniert ein Zahnarzt-Laser?

Setzt der Zahnarzt das Laser-Gerät ein, so arbeitet er mit einem durch Strom gebündelten Lichtstrahl. Diese Methode erlaubt ihm eine präzisere Schnittführung auf kleinstem Raum als es ein Bohrer vermag. Dioden-Laser, Erbium-Yag-Laser und Softlaser: Mit dieser High-Tech-Ausstattung bekommen in der Zahnarztpraxis von Dr. Steffen Balz bereits viele Patienten zahnmedizinische Hilfe ohne Schmerzen. Vom Bleaching der Zähne über die Behandlung von kleinen Geschwüren im Mundraum bis hin zur Wurzelbehandlung sind hier zahlreiche Therapien möglich.

In seiner Praxis in Backnang praktiziert Dr. Steffen Balz nach den Grundsätzen der ganzheitlichen Zahnmedizin. https://www.zahnarzt-backnang-mitte.de/laser-zahnmedizin/

