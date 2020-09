Der Euro hat am Mittwoch in der Früh leichter notiert. Gegen 8.50 Uhr tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1896 Dollar. Am Vorabend lag der Euro bei 1,1911 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1987 Dollar festgesetzt.Datenseitig gilt das Interesse nach Einschätzung der Helaba-Analysten am Berichtstag auf dem ADP-Beschäftigungsreport aus ...

