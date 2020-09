DJ EUREX/Bund-Future gibt leicht nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch mit leichten Abgaben. Gegen 8.57 Uhr fällt er um 8 Ticks auf 176,03 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 176,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,19, das -tief bei 176,00 Prozent. Umgesetzt wurden 48.788 Kontrakte.

Rallys seien eine Chance zum Verkauf, heißt es am Markt. Unterstützt sei der Bund-Future am Freitag-Tief bei 175,06 Prozent. Im Blick stehe nun der US-Arbeitsmarkt mit den ADP-Daten am Nachmittag und dem August-Bericht am Freitag.

