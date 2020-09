Köln (ots) - Am 3. September informieren die Hörfunkprogramme der ARD und des Deutschlandradios an einem Aktionstag bundesweit zum Radiostandard DAB+. In Beiträgen und Expertengesprächen erfahren Hörer*innen alles Wichtige zur neuen Generation Radio und können an Verlosungsaktionen teilnehmen.Thema sind insbesondere die ab Dezember 2020 geltenden neuen gesetzlichen Vorgaben. Daraus ergeben sich einige Vorteile für die Hörer*innen - so zählt DAB+ künftig zur verbindlichen Serienausstattung in Neuwagen/PKW. Außerdem geht es um Neues auf dem Gerätemarkt und weitere Entwicklungen im Digitalradio.Valerie Weber: Mehr Auswahl und mehr VielfaltDAB+ bietet viele Vorteile: einfache Bedienung, größere Programmvielfalt, digitale Klangqualität und diverse Zusatzdienste. Das Ganze ohne mobiles Datenvolumen zu verbrauchen oder zusätzliche Kosten. "Mehr Auswahl und mehr Vielfalt für das Publikum - das versprechen die vielen zusätzlichen digitalen Programme der ARD in DAB+. Für alle, die mit dem Internetstreaming ihre Datenrate nicht belasten wollen, bietet DAB+ zudem einen einfach zu nutzenden und krisenfesten digitalen Zugang zu allen Radioangeboten - egal ob zu Hause oder unterwegs", sagt Valerie Weber, die Vorsitzende der ARD-Programmkonferenz für Radio und non-lineare Audio-Inhalte.Den zunehmenden Erfolg von DAB+ belegt unter anderem die aktuelle Media-Analyse 2020/II: 17,4 Prozent des Radio-Publikums nutzen jeden Monat ein DAB+-Angebot, damit ist der digital-terrestrische Rundfunk der Radioverbreitungsweg mit dem stärksten Zuwachs (plus 16 Prozent).Mehr Informationen und Erklärvideos gibt es unter www.ard-digital.de (http://www.ard-digital.de) und www.dabplus.de (http://www.dabplus.de)Pressekontakt:Katrin StolleBeauftragte Pressearbeit DAB+ für die ARDTel: (0341) 3 00 64 53E-Mail: katrin.stolle@mdr.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4695031