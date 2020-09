DJ INDEXÄNDERUNG/Adidas ersetzt Lloyds im Stoxx-50 zum Schlusskurs am 7.9.

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas ersetzt die Aktien von Lloyds Banking im Stoxx-50 zum Schlusskurs am 7. September. Wie der Betreiber Stoxx mitteilte, wird die Änderung zum Handelsbeginn am 8. September wirksam. Lloyds werden per "fast exit" dem Index entnommen, Adidas steigen auf. Alle anderen Änderungen im Stoxx-50 und im Euro-Stoxx-50 treten mit Wirkung zum 21. September in Kraft, also zu den Schlusskursen am 18. September.

Zum 21. September ersetzt Adyen im Stoxx-50 die Aktien von Santander. Im Euro-Stoxx-50 müssen die Aktien von Telefonica, Societe Generale, Fresenius, BBVA und Orange die Plätze für die Titel von Prosus, Adyen, Pernod, Vonovia und Kone räumen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2020 03:15 ET (07:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.