Bonn (www.anleihencheck.de) - Das britische BIP brach im zweiten Quartal im Mai infolge der Pandemie um 20,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal ein, nach einem Rückgang von 2,2 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres, so die Analysten von Postbank Research.Wesentlicher Treiber des BIP-Rückgangs seien der Private Konsum (-23,1 Prozent) sowie die Unternehmensinvestitionen (-31,4 Prozent) gewesen. Die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor hätten sich zwar schon seit Juli über der Expansionsschwelle bewegt. In einigen Bereichen hätten die wirtschaftlichen Aktivitäten auch Anfang August erst bei etwa 75 Prozent des Vorkrisenniveaus gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...