Der Internet-Konzern Google wird die "Digitalsteuer", die in Österreich seit Jänner auf Einnahmen aus Onlinewerbung bei internationalen Konzernen eingehoben wird, ab 1. November seinen Werbekunden weiterverrechnen.Bereits im Jänner hatte Google angekündigt, die Steuer in Höhe von 5 Prozent an seine Kunden weiterzugeben, laut Medienberichten unter anderem in "Österreich" und "Standard" wurde nun der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...