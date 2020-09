Syngenta Group:

Die Syngenta Group investiert erstmals seit ihrer Gründung in eine wichtige Produktionsanlage

Die neue Anlage unterstreicht die Pflanzenschutzstrategie der Syngenta Group, ihr starkes Engagement für die Schweiz und für die Bereitstellung der neuesten Innovationen für Landwirte weltweit

Von Novartis akquiriert, werden 70 hoch qualifizierte Mitarbeitende von der Syngenta Group übernommen

Produktionsbeginn für 1. Quartal 2021 geplant

Über Syngenta Group

Syngenta Group ist eines der weltweit führenden Innovationsunternehmen in der Agrarwirtschaft und blickt auf eine mehr als 250-jährige Geschichte zurück. Unsere 48 000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern sind bestrebt, die Landwirtschaft durch bahnbrechende Produkte und Technologien zu transformieren und so eine Nahrungsmittelkette zu schaffen, mit der die Weltbevölkerung sicher, nachhaltig und mit Respekt gegenüber unserem Planeten ernährt werden kann. Syngenta Group hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und steht in chinesischem Eigentum. Die Stärke des Konzerns basiert auf seinen vier Geschäftseinheiten, die Kunden überall auf der Welt mit branchenführenden Angeboten versorgen: Syngenta Crop Protection mit Sitz in der Schweiz, Syngenta Seeds mit Sitz in den USA, ADAMA mit Sitz in Israel und Syngenta Group China.

Datenschutz ist uns wichtig. Sie erhalten diese Veröffentlichung auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 Bst. f DSGVO ("berechtigte Interessen"). Falls Sie jedoch keine weiteren Informationen über Syngenta Group erhalten möchten, senden Sie uns einfach eine kurze formlose Mitteilung, und wir werden Ihre Daten nicht mehr zu diesem Zweck verarbeiten. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthlt zukunftsgerichtete Aussagen, die sich in Begriffen wie "erwarten", "wird", "knnte", "potenziell", "geplant", "sieht vor", "Schtzwert", "abzielen", "im Plan" usw. ausdrcken. Derartige Aussagen beinhalten Risiken und Unwgbarkeiten, die zu einer deutlichen Abweichung der effektiven Ergebnisse von den hierin gemachten Aussagen fhren knnen. Fr Syngenta Group umfassen solche Risiken und Unwgbarkeiten unter anderem Risiken in folgendem Zusammenhang: Gerichtsverfahren, aufsichtsrechtliche Genehmigungen, Entwicklung neuer Produkte, zunehmender Wettbewerb, Kundenausfallrisiko, allgemeine Wirtschafts- und Marktlage, Einhaltung von Vorschriften und Abhilfemassnahmen, Rechte an geistigem Eigentum, Umsetzung organisatorischer Anpassungen, Wertminderungen auf immateriellen Vermgenswerten, Wahrnehmung der Kunden hinsichtlich genetisch vernderter Nutzpflanzen und Organismen oder Pflanzenschutzmitteln, klimatische Vernderungen, Schwankungen der Wechselkurse und/oder Rohstoffpreise, Vereinbarungen mit Komplettanbietern, politische Unsicherheit, Naturkatastrophen und Verletzungen der Datensicherheit oder andere IT-Strungen. Syngenta Group verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen anhand der tatschlichen Resultate, der genderten Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

