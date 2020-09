DJ LUZI AG und Goldbeck Rhomberg AG setzen Duftmarke für nachhaltiges Bauen - Schweizer Industriebauspezialist errichtet Entwicklungs- und Produktionsstandort für Duftentwickler

St. Gallen/Dietlikon-Zürich (pts008/02.09.2020/10:30) - Mehr Platz für Wachstum: Am 1. September 2020 feierte die LUZI AG am Unternehmensstandort an der Industriestrasse in Dietlikon den ersten Spatenstich für ihr neues Firmengebäude. Bis zum Frühjahr 2022 wird dort ein zeitgemässer Neubau mit innovativer Gebäudetechnik und modernsten Produktionsanlagen entstehen. Generalunternehmer für das Projekt, in das LUZI AG rund 60 Mio. CHF investiert, ist die Firma Goldbeck Rhomberg AG aus St. Gallen.

Auf dem 11 000 Quadratmeter grossen Grundstück in der Nähe des heutigen Hauptsitzes in Dietlikon-Zürich entstehen in den kommenden Monaten Produktionsanlagen, ein Kreativzentrum, Labors und Verwaltungsbüros. Das bisherige, bald 50 Jahre alte Hauptgebäude wurde im Laufe der Jahre ständig erweitert und hat die Kapazitätsgrenzen überschritten. Aufgrund des starken und konstanten Wachstums des Unternehmens in den vergangenen Jahren hat die Geschäftsleitung daher den Neubau beschlossen.

Sowohl das Gebäude selbst, als auch Produktionsanlagen und Laboratorien sollen höchsten Ansprüchen in Bezug auf Ökologie, Umweltverträglichkeit und Effizienz genügen: "Es ist uns wichtig, den ökologischen Fussabdruck des Unternehmens so klein wie möglich zu halten und unseren Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten", begründet Jürg Koller, Global CEO des Spezialisten für Duftstoffe. "Und der Neubau ermöglicht es uns, langfristig innovativ zu bleiben und unseren Kunden nachhaltig produzierte und kreative Düfte von höchster Qualität anzubieten."

Klares Bekenntnis zum Standort Schweiz

Nachhaltig ist auch das Bekenntnis des Schweizer Familienunternehmens zum Standort Schweiz: "Natürlich sind die Personalkosten in der Schweiz hoch. Da aber die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung die Produktivität deutlich verbessern werden, rücken die Infrastruktur sowie die Qualität und Flexibilität des Arbeitsmarktes stärker in den Fokus", sagt Roland Altenburger, CEO Schweiz.

Und nachhaltig war schliesslich auch die Wahl des Baupartners: "Mit der Entscheidung für elementiertes Bauen mit System haben sich die Verantwortlichen bei LUZI ganz klar für nachhaltiges Bauen entschieden", erklärt dazu Kurt Mayer, Geschäftsführer der Goldbeck Rhomberg AG. "Zum einen ganz grundsätzlich, da durch die serielle Vorfertigung vorhandene Ressourcen optimal ausgenutzt werden. Zum anderen ganz konkret, denn wir planen unsere Gebäude schon seit Jahren nach den DGNB-Standards." Ergebnis: Auch der Neubau von LUZI erhält das Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.

