Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA setzt sich der Reigen an positiven Konjunktursignalen fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der wichtige ISM-Stimmungsindikator für das verarbeitende Gewerbe habe im August nochmals zulegen können und habe 56 Punkte erreicht. Einzig die Beschäftigungskomponente signalisiere mit 46,4 Punkten ein verhaltenes Bild. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...