Bonn (www.anleihencheck.de) - Die wirtschaftliche Erholung in den USA von der Corona-Krise hat im Juli etwas an Fahrt verloren, so die Analysten von Postbank Research.Die Einzelhandelsumsätze seien gegenüber dem Vormonat nur noch um 1,2 Prozent gestiegen, nach 8,4 Prozent im Juni. Immerhin lägen sie damit bereits über Vorkrisenniveau. Im Gegensatz dazu habe die Industrieproduktion nach einem Anstieg um 3,0 Prozent im Juli den Februarwert noch nicht erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...