Die Kurse von Zalando befinden sich in einem intakten Aufwärtstrend. Am Dienstag ging es um mehr als fünf Prozent nach oben - die Aktie notiert auf Allzeithoch. Auch wenn die Preise aktuell schon ein wenig überkauft anmuten, so könnten die Kurse noch weiter nach oben laufen. Auf welche Schlüsselmarken es jetzt ankommt, was Anleger beachten...

Den vollständigen Artikel lesen ...