Saalbach-Hinterglemm (ots) - Tipps für den SeptemberMit September hält der Herbst Einzug in Saalbach Hinterglemm und schenkt den Bergen eine angenehme Idylle. Strahlende Farben schmücken die umliegenden Pinzgauer Grasberge und die klare Luft macht eine Wanderung über die umliegenden Gipfel zum Hochgenuss. Für ruhesuchende Weitwanderer die perfekten Bedingungen für die Seven Summits of Saalbach Hinterglemm. Naturverbundene Genusswanderer, die den Aufstieg lieber mit der Gondel zurücklegen, können bis zum 4. Oktober noch alle 6 Bergbahnen nutzen.Der Herbst ist in Saalbach Hinterglemm ein wundervolles Naturspektakel. Früh morgens schmücken lockere Nebelschwaden die Berggipfel und die Pinzgauer Grasberge kleiden sich in warmen Farben. Natur genießen und Abschalten, das geht im Home of Lässig mit über 400 km Wanderwegen und 6 Bergbahnen, die den Aufstieg zu den schönsten Gipfeln komfortabel und mühelos machen.Für Frühaufsteher und sportliche WeitwandererWer die Tagestour bereits in der herrlichen Morgensonne starten möchte, kann von Montag bis Freitag bereits zwischen 07:30 und 07:40 Uhr mit dem Schattberg X-press auffahren. Auf über 2.000 Metern Seehöhe lässt sich die morgendliche Ruhe besonders gut genießen und für die anschließende Weitwanderung - die Seven Summits Tour - ist der Schattberg der Ausgangspunkt. Die fordernde Tour ist 24 km lang und führt über die sieben höchsten Gipfel des Glemmtals. Mit alpinem Charakter und 1.450 Höhenmetern ist die Tour aber konditionsstarken, trittsicheren Alpinisten vorenthalten.Für Naturgenießer und GenusswandererBequem mit einer von sechs Bergbahnen geht es zu den schönsten Gipfeln und den aussichtsreichsten Genusswanderungen. 400 km Wanderwege entlang malerischer Bergseen, durch tiefgrüne schattige Wälder, über aussichtsreiche Bergkämme und sanfte Almen stehen in Saalbach Hinterglemm zur Auswahl. Das Ziel: Eine von 40 gemütlichen Hütten mit Sonnenterrasse.Für Yogis und WaldliebendeInmitten von tausend Fichtenbäumen des 200 Jahre alten Waldes befindet sich ein Spa der besonderen Art. Aber nicht mit aufwändig inszenierten Bauten oder künstlich angelegten Bädern, sondern im Einklang mit der Natur. Waldwellness - das ist Entspannung pur auf 1.700m Seehöhe. Yoga wirkt auf den Holz-Plattformen unter den Baumkronen umgeben von entspannendem Vogelgesang gleich noch erholsamer. Eine kleine Bibliothek im Wald lädt zum Verweilen in Hängematten ein. Wer sich der Kunst der Achtsamkeit annähern möchte, findet in dieser natürlichen Wellness-Umgebung die dazu nötigen Tipps. Ein kulinarisches Highlight gibt es bei der Reiteralm direkt unterhalb: Einen mit vielen Köstlichkeiten gefüllten Picknick-Korb, der das Walderlebnis noch erholsamer macht.Events im Herbst18. Wander WM (https://www.ots.at/redirect/wanderwm) in Saalbach Hinterglemm - 24. bis 26. SeptemberMountainbike Kongress (https://www.mountainbike-kongress.at/anmeldung/) - 29. September bis 1. OktoberWeitere Infos unter saalbach.com (https://www.saalbach.com/de)Weitere Fotos unter media.saalbach.com (https://media.saalbach.com/Media.aspx)Pressekontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmKarin PastererPresse und PRTel.: +43 6541 6800 115k.pasterer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53190/4695255