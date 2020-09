Berlin (ots) - Das Nachrichtenportal APOTHEKE ADHOC wächst schneller denn je: Der Branchendienst liegt für die ersten acht Monate des Jahres 2020 bei 15,5 Millionen Visits und verzeichnet einen Zuwachs von knapp 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - Tendenz steigend.Brandaktuelle Informationen, rund um die Uhr, direkt für die Apothekenteams, komplett digital und kostenlos: Für all das steht das Branchenportal APOTHEKE ADHOC. Ein Erfolgskonzept, das bei den LeserInnen ankommt und sich auszahlt: In den ersten acht Monaten dieses Jahres summiert sich die Zahl der Visits auf 15,5 Millionen - ein Rekordwert seit der Gründung vor rund 13 Jahren. Allein im Vergleich zum Vorjahr hat der Nachrichtendienst bei den Seitenbesuchen bisher ein Wachstum von 48,66 Prozent erreicht. Seit 2015 haben sich die Visits sogar mehr als vervierfacht.Diese Traum-Zahlen verdankt das Nachrichtenportal auch seinen neuen Formaten. Bereits im Februar 2020 wurde ein eigenes Corona-Ressort eingerichtet, das die LeserInnen rund um die Uhr mit Informationen zu den aktuellen Entwicklungen zum neuartigen Virus sowie Tipps und aufbereiteten Download-Materialien für Apothekenteams versorgt. Zudem hat das Redaktionsteam einen weiteren Schritt nach vorne gewagt: Seit der erstmals komplett digital absolvierten Fachkonferenz VISION.A im Juni 2020 wurden neue Bewegtbild-Formate wie Lunch-Talks und Video-Interviews in das Portfolio aufgenommen. Produziert wird im eigens dafür eingerichteten Studio.Und auch in Zukunft soll der rasante Weg nach oben weitergehen, unter anderem mit der aktuellen Podcast-Reihe EXPERTISE.A. Darin liefert in jeder Episode ein anderer Experte Einblicke zu spannenden und vielfältigen Themen des Apotheken- und Pharmamarktes - unterhaltsam und eingängig aufbereitet. Der Podcast kann exklusiv von Kunden der EL PATO Medien GmbH gebucht werden.Sie möchten die Reichweite von APOTHEKE ADHOC auch für Ihre Marke nutzen? Alle Informationen zu Ihren Möglichkeiten erhalten Sie unter www.apotheke-adhoc.de/mediadaten (http://www.apotheke-adhoc.de/mediadaten) oder per E-Mail an: sales@apotheke-adhoc.de.APOTHEKE ADHOC (https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/) ist der unabhängige Branchendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unter www.apotheke-adhoc.de/newsletter (https://www.apotheke-adhoc.de/newsletter/newsletter-abonnieren/) abonniert werden.Pressekontakt:APOTHEKE ADHOCWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: +49 - 30 - 80 20 80 560Fax: +49 - 30 - 80 20 80 569E-Mail: info@apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68717/4695334