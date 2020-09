Die Deutsche Bank ist bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Ihr CEO Christian Sewing schlägt für die Gesamtwirtschaft aber nun verhaltene Töne an. Er erwartet längerfristige Schwierigkeiten für Unternehmen in Deutschland und Herausforderungen für Banken.Sewing sprach auf dem heutigen Handelsblatt Banken Gipfel. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Wirtschaft in einigen Bereichen nur mit 90, 80 oder gar 70 Prozent ihrer Kapazität läuft." Einige Firmen würden es in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...