Märkte um 12: DAX im Höhenflug - Continental drückt noch stärker auf die Kostenbremse

Der DAX legt am Mittwochmittag kräftig zu. Hier reicht inzwischen nur noch ein weiterer Kursgewinn von vier Prozent, um das Februar-Allzeithoch (13.795 Punkte) in Angriff zu nehmen. Neue Rekordstände sind damit in Kürze möglich. Dafür sprechen auch die weiterhin starken Vorgaben von der Wall Street. So haben der S&P 500 und der Nasdaq 100 am Vortag wieder einmal neue Allzeithochs verzeichnet.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +2,4% 13.284 MDAX +1,8% 28.009 TecDAX +2,2% 3.184 SDAX +1,2% 12.751 Euro Stoxx 50 +2,3% 3.352

Am Mittwochmittag haben 29 DAX-Titel gewonnen und nur einer verloren. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Für den Kurs geht es zeitweise um über vier Prozent nach oben.

