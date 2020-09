Pressemitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

Markteintritt in Irland: DEAG-Konzern gründet Veranstalter "Singular Artists" als Joint Venture mit renommierten Promotern - Weitere Stärkung des internationalen Ticketing-Geschäfts

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (Prime Standard, ISIN: DE000A0Z23G6, Börsenkürzel: LOUD, "DEAG") setzt auch während der COVID-19-Pandemie ihren internationalen Expansionskurs fort und tritt in den irischen Markt ein. Die Konzerntochter Kilimanjaro Holdings Ltd. ("Kilimanjaro") hat mit den renommierten Promotern Fin O'Leary, Brian Hand und Simon Merriman das Gemeinschaftsunternehmen Singular Artists Ltd. ("Singular Artists") gegründet. Singular Artists organisiert Konzerte und Events in Irland und Nordirland und soll in den kommenden Jahren zu einer starken, unabhängigen Marke entwickelt werden. Kilimanjaro ...

