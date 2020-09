Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Mittagshandel sehr fest tendiert. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 1,10 Prozent auf 2.243,80 Punkte, nachdem er im Vormittagsverlauf seine Zuwächse merklich ausgeweitet hatte.Marktbeobachter verwiesen auf eine sehr starke europäische Anlegerstimmung, nachdem an der Wall Street die jüngste Rekordjagd am Vorabend weiter gegangen ist. An den US-Börsen haben ...

