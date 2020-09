Eine optimistische Studie der US-Bank JPMorgan treibt die Aktie der Deutschen Telekom kräftig an. Analyst Akhil Dattani nimmt die Bewertung der T-Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 23 Euro wieder auf. Damit steht die Aktie vor einem massiven Kaufsignal.Die Deutsche Telekom biete Wachstum und Werthaltigkeit, was sich im Kurs bislang aber nicht widerspiegele, schreibt der JPMorgan-Analyst. Dabei verweist er vor allem auf T-Mobile US mit einer zuletzt beeindruckenden Kursentwicklung. Die ...

