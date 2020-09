DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

02. September 2020 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 25 / 2020) mit der FUCHS & Söhne Service GmbH Stuttgart, Deutschland, 02. September 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der FUCHS & Söhne Service GmbH bekannt. Die Firmenfamilie FUCHS ist ein unabhängiger, mittelständischer Unternehmensverbund mit Hauptsitz im bayerischen Berching. In über 20 Unternehmen arbeiten für FUCHS mehr als 1.500 motivierte und engagierte Mitarbeiter*innen an rund 20 Standorten deutschlandweit. Bereits in der dritten Generation steht das Bauen dabei im gemeinsamen Fokus. Die Leistungsbereiche sind bei FUCHS in fünf Segmente strukturiert: Immobilien, Bau, Fertigteilwerke, Europoles sowie Technologie & Service. Sven Kirschner, Geschäftsführer Segment BAU: "Die Firmenfamilie FUCHS entwickelt, plant, produziert und baut - genau in diesen Bereichen wollen wir auch die Unternehmenslösung der RIB einsetzen. Vor allem hat uns die Modernität der Software überzeugt und dass wir alles aus einer Hand in einer Anwendung zur Verfügung gestellt bekommen. Wir sind der Überzeugung, einen weiteren Schritt auf dem Weg zur konsequenten Digitalisierung zu machen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kollegen". Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Im Auswahlverfahren konnte sich die RIB-Unternehmenslösung wieder einmal erfolgreich durchsetzen und zeigen, dass iTWO nicht nur die gesetzte Standardlösung für die Kalkulation und Ausschreibung darstellt, sondern auch in durchgängigen technischen und kaufmännischen Prozessen als unternehmerische Gesamtlösung ihre Stärken ausspielen kann. Mit der Firmenfamilie FUCHS treffen wir auf ein Unternehmen, dass genau wie die RIB, auf eine lange Expertise im Baubereich zurückblickt und technologisch stets mit dem Impuls der Zeit geht. Diese Kombination aus Erfahrung und Innovation stellt die Weichen für eine erfolgreiche Partnerschaft".

Über die RIB Gruppe



Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

