Die Vaudoise Versicherungen zum 125-Jahr-Jubiläum als bester Arbeitgeber ausgezeichnet

Lausanne, 2. September 2020 - Die Westschweizer Zeitschrift Bilan wählt die Vaudoise Versicherungen im Jahr ihres 125-jährigen Bestehens erneut zum besten Arbeitgeber in der Kategorie «Versicherungen». Fasst man alle Kategorien zusammen, belegt die Vaudoise den zweitbesten Platz. Somit hat sich die Vaudoise in der Branche «Banken und Versicherungen» zum vierten Mal in Folge einen Platz auf dem Podium gesichert.

Als Unternehmen mit genossenschaftlichen Wurzeln ist die Vaudoise besonders stolz, zu den attraktivsten Arbeitgebern der Schweiz zu gehören. Diese Auszeichnung unterstreicht die Bekanntheit der Vaudoise und ihre Attraktivität als Arbeitgeber gleichermassen. Das Ergebnis der von der Westschweizer Zeitschrift Bilan durchgeführten Umfrage spiegelt auch die Aussage von 95 % der Mitarbeitenden wider, die mit ihrer Arbeit bei der Vaudoise zufrieden sind (Qualintra-Zufriedenheitsumfrage 2020 und 2017).

2020 - im Jahr ihres 125-Jahr-Jubiläums - hat die Vaudoise die Sozialleistungen für ihre Mitarbeitenden weiter verbessert. So hat sie den Mutterschaftsurlaub von 16 auf 18 Wochen und den Vaterschaftsurlaub von 1 auf 3 Wochen verlängert. Zur Förderung des Wohlbefindens und zum Schutz der Gesundheit ihrer Angestellten hat die Vaudoise ihre Arbeitsbedingungen während des Lockdowns entsprechend angepasst.

Diese Pressemitteilung ist verfügbar untervaudoise.ch.

Media Relations

Carole Morgenthaler, Pressesprecherin, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise gehört zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2020 hat sie so 34 Millionen verteilt.