Ende August 2020 vollzog der chinesische E-Autobauer und Tesla-Konkurrent XPeng seinen Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE). Durch den IPO konnte XPeng rund 1,5 Milliarden US-Dollar einsammeln. Analyst Peter Thilo Hasler analysiert die XPeng-Aktie nun für die Leser von wallstreet:online. Das Börsendebüt des chinesischen E-Autobauers XPeng Inc. fand am 27. August 2020 an der NYSE statt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...